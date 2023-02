Rakenteilla olevassa jättiristeilijässä syttyi tulipalo Turussa

Meyer Turun laivatelakalla syttyi tulipalo torstaiaamuna. Pelastuslaitoksen mukaan palo on jo saatu sammumaan.



Tulipalo syttyi rakenteilla olevassa Icon of the Seas -risteilylaivassa. Pelastuslaitoksen mukaan palo syttyi laivan yläkansirakenteissa.



Meyer Turun mukaan vahinkojen laajuus ei ole vielä tiedossa, mutta työt laivan muissa osissa jatkuvat jo tavalliseen tapaan.



Tulipalon syttyessä laivasta evakuoitiin pelastuslaitoksen mukaan runsaat parituhatta työntekijää. Henkilövahinkoja ei tapahtunut.



Syttymissyytä selvitetään.