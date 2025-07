Nyrkkeilyn tähtikaksikko taas vastakkain – "Olen kyllästynyt kitinäänne"

Katie Taylor sanoo olevansa kyllästynyt Amanda Serranon valitukseen ennen heidän kolmatta otteluaan perjantaina Madison Square Gardenissa New Yorkissa.

39-vuotias Taylor on voittanut Serranon kahdesti. Puertoricolainen on mielestään kummankin aiemman ottelun moraalinen voittaja ja on valittanut irlantilaisnaisen pään käytöstä heidän uusintaottelussaan marraskuussa.

Lehdistötilaisuudessa Taylor vaikutti olevan tyyni kilpailijansa mielipiteistä.

– Tosiasia on, että olen 2–0 häntä vastaan, puolustava välisarjan kiistaton mestari Taylor sanoi.

– Mielipiteet ovat mielipiteitä, mutta faktat ovat faktoja, eikä niitä voi paeta. Ja kyllä, olen kai vain kyllästynyt hänen tiiminsä valitukseen ja kitinään.

– Lähden tähän otteluun tappiottomana Amanda Serranoa vastaan, ja tavoitteena on jatkaa tappiotonta sarjaa, Taylor naulasi.

36-vuotias Serrano sanoi, että muutoksia kaksikon kolmanteen kohtaamiseen tarvitaan. Hän vakuutti nyrkkeilevänsä fiksusti, iskien samalla pienen piikin Taylorin suuntaan.

– Aion käyttää päätäni, mutta en samalla tavalla kuin sitä käytettiin minuun, Serrano sanoi.

