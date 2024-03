Mike Tysonin valmentaja lyttää lääkärin varoitukset – legenda uhoaa: "Valmistaudu sotaan"

Tyson ottelee Paulia vastaan 20. heinäkuuta Texasissa Yhdysvalloissa. Ammattilaisuransa vuonna 2005 virallisesti lopettanut Tyson on vuosien saatossa noussut kehään muutamissa näytösotteluissa, viimeksi vuonna 2020 Roy Jones junioria vastaan.

Tyson ja Paul ottelevat huhujen mukaan ilman pääsuojia, mikä huolestutti muun muassa englantilaisen Anglia Ruskinin yliopiston lääketieteen dosenttia Stephen Hughesia . Lääkäri kertoi laajaa huomiota saaneessa artikkelissaan , että rankan päihdetaustan omaavan ikääntyneen nyrkkeilylegendan nousemisessa kehään on merkittävä riski vakavalle aivovammalle. Yhtäkkinen hyppäys vaativaan treenaamiseen taas altistaa herkästi sydänkohtaukselle.

Tyson on julkaissut aktiivisesti videoita maaliskuussa aloittamaltaan harjoitusleiriltä. Treeni on kovaa, mutta niin on suunsoittokin.