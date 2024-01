SRV aloittaa muutosneuvottelut – koskee yli 300 henkilöä

– Asuntorakentamisen volyymi on supistunut ennätysalhaiseksi, kun niin kuluttaja- kuin sijoittajakysyntäkin on vähentynyt voimakkaasti etenkin korkojen nousun myötä. Sijoittajakysyntä on heikkoa myös toimitilapuolella, missä kuitenkin julkisen rakentamisen volyymi on säilynyt verrattain vahvana. Markkinatilanne tulee näkemyksemme mukaan jatkumaan vaikeana ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon, kertoo SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola tiedotteessa.