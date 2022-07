Sri Lankassa viranomaiset tekivät ratsian protestileiriin, vaikka mielenosoittajat olivat jo luvanneet poistua paikalta

Edellinen presidentti pakeni levottomuuksien keskellä ja erosi

Aktivistit olivat jo aiemmin ilmoittaneet, että he aikovat luovuttaa presidentin palatsin perjantaina iltapäivästä sen jälkeen, kun Wickremesinghe on saanut vihittyä uuden hallituksen virkaansa.

Wickremesinghe oli varoittanut mielenosoittajia, että valtion omistamien rakennusten valtaaminen on laitonta ja aktivistit häädettäisiin, jos he eivät lähtisi paikalta itse.

Wickremesinghe julisti maahan hätätilan

Uusi presidentti on myös julistanut maahan hätätilan, joka tarjoaa laajat toimivaltuudet maan asevoimille ja poliisille muun muassa ottaa epäiltyjä kiinni pitkiksi ajanjaksoiksi ilman, että näitä vastaan tarvitsee nostaa syytteitä.

Mielenosoittajat ovat syyttäneet Wickremesinghen edustavan entisen presidentin vaikutusvaltaista sukua. Tuore valtionpäämies on kiistänyt syytökset, ja väittänyt olevansa Rajapaksojen sijaan kansan ystävä.

Tulevalla hallituksella on edessään vaikea tehtävä johtaa maa ulos itsenäisyyden ajan pahimmasta talouskriisistään. Saarivaltiossa on pulaa lähes kaikesta. Maa on neuvotellut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa talouden pelastuspaketista.