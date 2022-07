Sri Lankaan valittu uusi presidentti – edeltäjä pakeni maasta levottomuuksien jälkeen

Sri Lankan uudeksi presidentiksi on valittu odotetusti virkaatekevä presidentti Ranil Wickremesinghe, 73, kertovat parlamenttilähteet.

Wickremesinghe on tätä ennen toiminut muun muassa kuusi kertaa Sri Lankan pääministerinä, mutta ei ole kertaakaan onnistunut pysymään virassa kautensa loppuun saakka.

Sri Lanka on erittäin pahan talouskurimuksen kourissa ja saarivaltiossa on pulaa lähes kaikesta. Maa on neuvotellut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa talouden pelastuspaketista.