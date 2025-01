Squid Gamen kohuhahmolla ja näyttelijällä on hämmästyttävä yhteys tosielämään – tähtiräppäri katosi vuosiksi julkisuudesta

Squid Gamen toisella tuotantokaudella ihailua sekä kritiikkiä keränneen hahmon räppäri Thanoksen takana on Choi Seung-hyun, joka on tosielämässäkin yksi Etelä-Korean ja Aasian tunnetuimmista artisteista. Varoitus: sisältää juonipaljastuksia sarjasta.

Suoratoistopalvelu Netflix julkaisi 26. joulukuuta maailmanlaajuisesti äärimmäisen odotetun Squid Game -sarjan toisen tuotantokauden, joka on sittemmin noussut palvelun katsotuimmaksi sarjaksi ympäri maailman.

Sarjassa seurataan jälleen päähenkilö Seong Gi-hunia (Lee Jung-jae) joka muutama vuosi voittonsa jälkeen palaa kuolettavien lastenpelien pariin, tällä kertaa tehdäkseen niistä lopun.

Kaudella esitellään runsaasti uusia hahmoja, joista osa on hyväntahoisempia kuin toiset. Yksi kauden "pahiksista" ja puhuttavimmista hahmoista Squid Gamen toisella kaudella on ollut violettihiuksinen räppäri Thanos.

Kaulakoruunsa piilottamien huumeiden voimin suosittu muusikko selviää pelistä toiseen ja aiheuttaa omalla toiminnallaan siinä sivussa myös kaaosta – yrittäen samalla iskeä pelin naispelaajia.

Huumepäissään hypellessään Thanos vaikuttaa lähestulkoon nauttivan tappavista, aina väistämättä jonkun kuolemaan johtavista lastenpeleistä ja jopa suutelee äänestysnappia, jolla pelin sekä pelaajien tappamisen jatkuminen varmistetaan.

Hahmon takana on tosielämässäkin räppärinä Etelä-Koreassa tunnettu 37-vuotias artisti T.O.P., oikealta nimeltään Choi Seung-hyun.

Itse asiassa, Choi, eli T.O.P., on yksi Aasian tunnetuimmista artisteista. Vuonna 2006 sitä ennen underground-räppiä tehnyt Choi nousi julkisuuteen BigBang-poikabändin keulahahmona, neljän muun bändin jäsenen rinnalla.

BigBang on yksi kaikkien aikojen suosituimmista ja menestyneimmistä K-pop-yhtyeistä, niin Aasiassa kuin maailmalla. Se on myös eri mittareilla yksi menestyneimmistä poikabändeistä maailmalla ylipäätään.

Choi Seung-hyun vuonna 2010.

BigBangia pidetään yhtenä K-popin vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä, ja se oli myös yksi ensimmäisistä K-pop-yhtyeistä, jotka ovat tehneet kansainvälisen läpimurron. Bändin jäsenet olivat ensimmäiset korealaiset artistit, jotka nimettiin Forbesin sadan vaikutusvaltaisimman ja suosituimman julkisuuden henkilön listalla vuonna 2016.

Choilla itsellään on Instagramissa yli 18 miljoonaa seuraajaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Artistilla on muutakin yhteistä roolihahmonsa kanssa, kuin tausta artistina. Squid Gamessa Thanos liikkuu aina näyttävän ristikaulakorun kanssa, jonka sisään on piilotettu bilehuumeita, joita Thanos napsii tappopelien lomassa niistä paremmin selvitäkseen.

Choilla itselläänkin on historiaa huumeiden kanssa. Vuonna 2017 pian sen jälkeen, kun artisti aloitti Etelä-Koreassa pakollisen kahden vuoden asepalveluksensa, uutisoitiin tämän jääneen kiinni kannabiksen polttamisesta, mikä on maassa laitonta.

Business Insiderin mukaan pian syytösten tultua julkisiksi Choi joutui sairaalaan, kun hänet löydettiin tajuttomana hänen otettuaan yliannostuksen rauhoittavia lääkkeitä.

Kuukautta myöhemmin Choi myönsi syyllistyneensä kannabiksen käyttämiseen ja sai 10 kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

– Olen äärimmäisen pahoillani siitä, että olen tuottanut pettymyksen faneilleni ja yleisölle. Teen parhaani aloittaakseni alusta ja etten tekisi tällaista virhettä enää, sillä olen oppinut tästä, Choi kommentoi asiaa aikoinaan.

Urakiito

Vuonna 2007 Choi alkoi työstää uraansa sooloartistina. Hänen omasta tuotannostaan suosituimpiin on lukeutunut vuonna 2013 julkaistu kappale DOOM DADA, mutta hän ei ole omalla musiikillaan yltänyt vastaavaan suosioon kuin yhdessä BigBangin kanssa.

Musiikin tekemisen sijaan Choi onkin keskittynyt enemmän näyttelemiseen ja muihin taiteenmuotoihin.

Debyyttinsä näyttelijänä Choi teki vuonna 2007 tv-sarjassa I Am Sam. Vuonna 2009 hänet nähtiin sarjassa Iris sekä elokuvassa Nineteen, ja teki vuonna 2010 laajalti kehutun roolin elokuvassa 71: Into the Fire, joka toi hänelle myös tunnustuksia palkintogaaloissa. Niin ikään vuoden 2013 rooli elokuvassa Commitment toi kehuja.

Vuonna 2023 Choi ilmoitti jättäytyneensä BigBang-yhtyeestä.

Rooli Squid Gamessa on artisti-näyttelijälle ensimmäinen sitten vuoden 2017, jonka jälkeen hän on viettänyt pitkään hiljaiseloa, poissa viihdeteollisuuden töistä kannabiskohusta ja rikostuomiostaan johtuen.

Choin roolisuoritus on herättänyt soraääniä, mutta kerännyt myös valtavasti kehuja. Muun muassa The Wrap kuvailee sen olevan "yksi vuoden 2024 parhaista tv-esiintymisistä".

Squid Gamen toisen tuotantokauden Thanos on yksi kauden puhuttavimmista hahmoista.

Squid Gamen luojan Hwang Dong-hyukin mukaan Thanosin hahmo oli kirjoitettu jo ennen kuin Choi palkattiin rooliin, ja yhtäläisyydet hahmon ja näyttelijän välillä eivät olisi ennalta suunniteltuja.

Ennen sarjan toisen tuotantokauden julkaisua Hwang kommentoi People-lehdelle Choin paluun julkisuuteen kannabiskohun jälkeen olevan rohkea teko erityisesti juuri sen takia, että näyttelijällä ja roolihahmolla on niin paljon yhteistä.

– Tunnen, että häneltä vaati paljon kanttia tavallaan esittää tätä hahmoa, varsinkin sellaista, jolla on paljon negatiivisia samankaltaisuuksia hänen itsensä kanssa. Mielestäni se vaati häneltä paljon rohkeutta, että hän tarttui siihen rooliin.

– Pitkästä tauosta huolimatta minun on sanottava, että ohjaajana hän toimi erittäin vaikuttavasti, ja olen erittäin tyytyväinen siihen, mitä hän teki hahmolle.