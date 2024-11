Sote-välikysymys: Hallitus sai luottamuksen – ministeri Juuso syytti oppositiota ihmisten pelottelusta

Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 98–70 sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan välikysymyksen jälkeisessä äänestyksessä. Poissa oli 31 edustajaa. Äänestyksessä hallituksen ja opposition rivit säilyivät suorina, eli paikalla olleet hallitusryhmien edustajat äänestivät luottamuksen puolesta ja oppositioryhmien edustajat luottamusta vastaan. Keskustan ja Liike Nytin välikysymyksessä todettiin muun muassa, että hallitus on politiikallaan romuttamassa ihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ja välinpitämättömyydellään pilaamassa sote-uudistuksen. Keskiviikkona käydyssä välikysymyskeskustelussa hallituksen sote-politiikkaa kohtaan esitettiin arvostelua kaikista oppositiopuolueista. Epäluottamusta hallitukselle esittivät keskustan lisäksi myös SDP, vihreät ja vasemmistoliitto.

"Hyvinvointialueet ajettu syvään ahdinkoon"

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että hallituksen politiikka on johtamassa rajuun sote-palveluiden keskittämiseen, asiakasmaksujen nostamiseen, palveluiden alasajoon ja terveydenhuollon ammattilaisten työpaikkojen mahdollisiin menetyksiin.



SDP:n ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Ilmari Nurminen totesi, että hallituksen politiikka on ajanut hyvinvointialueet syvään ahdinkoon. Hän syytti sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa (ps.) siitä, ettei tämä puolusta ihmisten palveluita.



Juuso puolestaan arvosteli puheenvuoroissaan oppositiota ihmisten pelottelusta. Hän sanoi, että keskustelu antaa huonomman kuvan tilanteesta kuin mikä se oikeasti on.