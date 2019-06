Sotaharjoitukset Euroopassa ovat lisääntyneet selvästi – "Suomi alkaa olla jo maksimirajalla"

Sotaharjoittelu on lisääntynyt viime aikoina selvästi niin Nato-maissa ja Venäjällä kuin Suomessakin. Sotilasprofessorin mukaan Suomi on jo oman harjoituskapasiteettinsa ylärajoilla.

Eurooppa on tällä hetkellä sotaharjoituksia täynnä. Nato harjoittelee ympäri vuoden, mutta kesäkuu on erityisen vilkas ajanjakso.

Ohjuspuolustusta ja sukellusvenesodankäyntiä



Latviassa on käynnissä Summer Shield -harjoitus jossa treenataan ilmavoimia ja tiedustelua. Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa puolestaan on meneillään Saber Guardian, maavoimien harjoitus jossa on lähes 30 000 sotilasta lukuisista eri maista. Puolassa on käynissä samanaikaisesti ilma- ja ohjuspuolustusharjoitus Tobruq Legacy sekä erittäin nopean toiminnan joukkojen harjoitus Noble Jump.