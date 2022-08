Soppa Paul Pogban ympärillä sakenee – kiristysvyyhtiin liitetty veli latoi suorat sanat: "Haluat lähettää minut vankilaan valehtelemalla"

France Info uutisoi sunnuntai-iltana, että Paul Pogba on ilmoittanut poliisille joutuneensa kiristyksen uhriksi. Pogban kertoman mukaan kiristyksen takana ovat hänen lapsuudenystävänsä ja isoveli Mathias.

– Hahah, se tapahtui, mitä odotinkin. Pikkuveljeni on vihdoin näyttämässä todelliset kasvonsa. Koska hän alkoi valehdella poliisille ja toi tiedot esiin, ette voi syyttää minua, Mathias Pogba kirjoittaa.

– Paul, halusit todella sulkea suuni täysin ja lähettää minut vankilaan valehtelemalla. Minun versioni faktoista tapahtui toisin kuin sinun. Minulla on tarpeeksi todisteita sanoilleni ja valheillesi. Veli, ihmisten manipulointi ei ole hyvästä, Mathias kirjoittaa.

– Kyse ei ole rahasta. Minä melkein kuolin takiasi. Jätit minut kuoppaan samalla kuin pakenit ja halusit leikkiä viatonta. Kun kaikki on sanottu, ihmiset tulevat näkemään, ettei sinua suurempaa pelkuria ja ole maan päällä.

– Kylian, ymmärätkö nyt? Minulla ei ole mitään negatiivista sinua vastaan. Kaikki tämä on totta ja todistettu. Pyydän anteeksi veljeni puolesta, tämän niin kutsutun muslimin, joka on syvällä noituudessa. Ei ole koskaan hyvästä, että lähipiirissäsi on tekopyhä petturi.