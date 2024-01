Somevaikuttaja Joona Hellman kävi nopeasti kauppakeskuksen vessassa – ajautui yhtäkkiä pelottavaan välikohtaukseen

View this post on Instagram

– Kävelen ohi kahvilan ja siinä käytävällä istuu kaksi nuorta miehen alkua. He tuijottavat minua, mutta eivät sano mitään. Vielä, Hellman kertoo tapahtuneesta päivityksessään.

– Lähestyn vessoja ja alan kuulla huutoja: "V*tun homo. Homo!!!". Näitä huutoja toistuu ja toistuu. Päätän olla välittämättä, mutta mieleeni juolahtaa pelko. Kauppakeskus on tyhjä, ei ihmisiä ympärillä. Olen yksin. Mitä jos pojat seuraavat minua vessaan?

– Laitan housut äkkiä kiinni ja ryntään nopeasti ulos vessasta, mutta liian myöhään. Siinä he ovat – vessan sisäänkäynnin edessä. Pojat pistävät kädet ovensuun eteen ja tulevat ihan mun naamaan kiinni: "Hyi v*ttu v*tun homo. Painu v*ttuun täältä." En sano mitään, katson alas maahan ja työnnän itseni käsien läpi ja suuntaan ripeää vauhtia ulos. Toivon, että joku näkisi/kuulisi tilanteen, mutta muita ihmisiä ei näy. Kiiruhdan kovaa vauhtia ulos, juoksen autolleni ja hyppään kyytiin. Huudan ystävälleni, että AJA. Täysillä. Äkkiä. Pois.

Tilanne sai Hellmanin shokkiin. Hän kertoo olleensa hyvin peloissaan sekä ahdistunut siitä ajatuksesta, mitä kahdella pojalla kenties oli suunnitelmissaan, kun he seurasivat Hellmania kauppakeskuksen vessaan, ja olivatko he ajatelleet tekevänsä Hellmanille jopa väkivaltaa.

– Pohdin, että mikä minussa sai tämän reaktion aikaan heissä. Minulla oli perusvaatteet yllä, eli ulkonäköni ei ollut triggeröivä, vaikka se ei IKINÄ ole perustelu tuollaiselle käytökselle. Ymmärrän, että pojat selkeästi tunnistivat minut ääneni perusteella ja he kokivat inhoa minua kohtaan. Syynä seksuaalisuuteni.

Hellman muistuttaa vielä päivityksensä kommenttikentässä, ettei kenenkään tulisi joutua kokemaan syrjintää tai pelkoa oman seksuaalisuutensa takia, ja että suvaitsevaisuuden kannalta myös Suomessa on vielä paljon tehtävää.

– Homofobia on täysin hyväksymätöntä. Toivon, että meistä kasvaa vielä yhteisö, joka tukee ja kunnioittaa jokaista ihmistä juuri sellaisena, kuin hän on.

Päivitys on saanut osakseen runsaasti tukea ja kerännyt satoja kannustavia kommentteja. Monet ovat kiitelleet Hellmania tämän rohkeudesta jakaa julkisesti pelottava kokemus.

– The world is broken (suom. maailma on rikki). Onneksi olet vahvemi, kuin kaikki tuollaiset huutelijat yhteensä, Renwall kirjoittaa sydänten kera.