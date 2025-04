Justin Bieberin isoisä on kuollut: "Minuun koskee"

Poppari Justin Bieberin isoisä Bruce Dale on kuollut 80-vuotiaana.

Poptähti Justin Bieber, 31, kertoi Instagramissa, että hänen isoisänsä Bruce Dale on kuollut. Bieber muisteli julkaisussaan, miten hänen pappansa osti hänelle aina välipaloja jääkiekkopelissä perjantai-iltaisin.

– En malta odottaa, että näen sinut taas pian taivaassa. Minulla tulee sinua ikävä. Minuun koskee. Ja istun ja annan itseni muistella kaikkia niitä ihania aikoja, joita meillä on ollut, Bieber kirjoitti koskettavasti.

Dale kuoli torstaina 24. huhtikuuta Bieberin kotikaupungissa Stratfordissa, Ontariossa, sijaitsevan hautaustoimiston netissä julkaiseman muistokirjoituksen mukaan. Hän oli 80-vuotias.

Bieber jakoi julkaisussaan vanhan kuva, joka on otettu Ontariossa marraskuussa 2009. Ajankohta oli vain muutamaa päivää ennen kuin tuolloin 15-vuotias poptähti julkaisi debyytti-EP:nsä My World. Kuvassa Bieber hymyilee isoisälleen kädet hänen poskillaan.

Bieberin isoisä esiintyi sekä vuoden 2011 Never Say Never -dokumenttielokuvassa että vuoden 2020 Justin Bieber Seasons -dokumenttisarjassa. Hän osallistui vuosien varrella ahkerasti myös tyttärenpoikansa konsertteihin ja muihin tapahtumiin.

Justin Bieber jakoi isoisästään myös koskettavan videon. Voit katsoa sen alta.

Dale oli Bieberin äidin Pattie Malletten isä.

Bieberillä on poika Jack Blues vaimonsa Hailey Bieberin kanssa, joten Dale oli myös isoisoisä.

