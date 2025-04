Somekansa innostui Kansallisoopperan ja -baletin Salkkarit-aiheisesta aprillipilasta – jopa Salatut elämät kommentoi

Suomen kansallisoopperan ja -baletin viestintäpäällikkö Katja Jokinen iloitsee siitä, että ihmiset innostuivat heidän aprillipilastaan.

Suomen kansallisooppera ja -baletti hehkuttaa sosiaalisen median tileillään "tulevaa suurteostaan", nimittäin Salatut elämät -oopperaa, jonka esitysten kerrotaan alkavan keväällä 2026.

– Pihlajakatu löytyykin nyt Töölönlahdelta: Suomen saippuaoopperan ja -baletin tuleva suurteos on Salatut elämät -ooppera, somepostauksessa veistellään.

Somejulkaisussa sanotaan, että Salkkarit-oopperassa Aki Nikkisenä nähdään Atte Kilpinen, Ismo Laitelana Aarne Pelkonen ja Ulla Taalasmaana Johanna Lehesvuori.

– Oopperan ja Baletin mahtipontisessa yhteistuotannossa ovat mukana kaikki televisiosta tutut hahmot dramaattisia juonenkäänteitä unohtamatta. Esiintyjäkaartiin kuuluvat maamme kirkkaimmat laulaja- ja tanssijatähdet, kuten Atte Kilpinen, Aarne Pelkonen ja Johanna Lehesvuori, tekstissä maalaillaan.

Somekansa on hoksannut nopeasti, että 1. huhtikuuta julkaistussa postauksessa on kyse aprillipilasta. Postausta on kommentoinut muun muassa Salkkarit-tähti Hanna Kinnunen.

– Okei! Kuka on Salla? Kinnunen tiedustelee Salkkarit-hahmoonsa viitaten.

Vitsinheittoon ovat lähteneet mukaan myös "Salkkarit-oopperan tähdet" Kilpinen, Pelkonen ja Lehesvuori.

– Tästä tulee menestys, Kilpinen kommentoi.

– Unelmien täyttymys! Ismo Laitelaa olen ihaillut aina, yhdistelmä herkkyyttä ja alkuvoimaa. Kuuluu suomalaisen fiktiivisen henkilögallerian kaanoniin. Nyt saan esittää häntä oopperalavalla! Pelkonen hekumoi.

Yksi kommentoija kertoo toivovansa, että Salkkarit-oopperan "päivittäiset esitykset jatkuvat ainakin vuoteen 2051".

– Jatkuu! Ja siis meillä on suunnitelmissa aina vaihtaa jaksoa viikon välein, päivittäin pieniä twistejä toki tehdään jaksoon, että voi tulla katsomaan useammankin kerran, mutta tosiaan noiden ensi kauden roolien lisäksi sitten laulan vain tätä seuraavat 26-vuotta... Ihan hyvä soppari, aika varma! Lehesvuori kirjoittaa vastaukseksi.

Toinen kommentoija tiedustelee, onko esityksen väliajalla kenties sillibuffet.

– Luonnollisestikin Ismon makkaraleivät, Salattujen elämien viralliselta Instagram-tililtä kommentoidaan.

"Tosi hauskaa, miten ihmiset lähtevät näihin mukaan"

Suomen kansallisoopperan ja -baletin viestintäpäällikkö Katja Jokinen vahvistaa MTV Uutisille, että kyseessä on toden totta aprillipila.

Kyseinen pila on poikinut palautetta ja kommentteja erityisesti Instagramissa.

– On mielestäni tosi hauskaa, miten ihmiset lähtevät näihin mukaan ja ehdottavat, kuka voisi kirjoittaa libreton. Salatut elämätkin kommentoi Ismon voileivistä. Meillä oli se ajatus, että jotain kivaa, ja ihanaa, kun ihmiset innostuvat. Se on meille paras palaute, hän sanoo.

Jokisen mukaan idea Salkkarit-aiheisesta aprillipilasta tuli Kansallisoopperan ja -baletin markkinointiviestinnän yhteistyökumppanilta Sivulliset-kollektiivilta.

– Pyydämme sieltä aina tekstisuunnittelijalta ideoita, ja hän tämänkin kehitti. Me sitten sitä heidän kanssaan yhdessä jatkojalostimme ja työstimme loppuun, hän kertoo.

"Salkkarit-oopperan tähdet" Atte Kilpinen, Aarne Pelkonen ja Johanna Lehesvuori lähtivät Jokisen mukaan innoissaan mukaan leikkimieliseen vedätykseen.

Mitä jos Suomen kansallisooppera ja -baletti alkaisi oikeasti saada aprillipilansa tiimoilta painetta toteuttaa vielä jonain päivänä Salatut elämät -ooppera?

– Ai että. Sitten täytyy varmaan mennä taiteellisen johtajamme puheille. Oopperan puolella hän on Thomas de Mallet Burgess. Varmaan Thomasin kanssa pitää sitten ruveta juttelemaan. Meillä kyllä on pari–kolme seuraavaa vuotta aikalailla suunniteltu, ja nämä ovat isoja produktioita. Voidaan käydä keskusteluita, että mites olisi, mahtuisiko tämmöinen johonkin tuleville kausille, Jokinen heittää.

