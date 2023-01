Sohvaperunat tulee taas – mukana neljä uutta kokoonpanoa

Kielten opettajina samassa koulussa työskentelevät Heli ja Ulla ovat ystävykset, joita on luonnehdittu työpaikan Tiuhtiksi ja Viuhtiksi. Ystävysten intohimona on teatteri, ja yhteiseen tekemiseen kuuluukin shoppailu- ja teatterireissujen tekeminen. Television edessä kaksikko ei jää hiljaiseksi, eikä naurultakaan vältytä.

Aiemmilta kausilta tutun turkulaisen Jarnon sohvalle istahtaa tällä kertaa avopuoliso Henrik. Sympaattinen pariskunta on pitänyt yhtä parin vuoden ajan. Yhteisellä sohvalla katsellaan televisiota laidasta laitaan, ja ohjelmia kommentoidessa ollaan usein myös lempeällä tavalla eri mieltä.

Mukana 24 kokoonpanoa

Tampereella tv-tarjontaa kommentoivat Raija ja Jukka sekä Katja ja Santeri . Oulua edustavat Kaarina ja Sinikka sekä Jani , Linda , Samuel ja Daniel . Kajaanista mukana ovat Kati ja Mari , Rovaniemeltä Soile ja Jorma ja Kemistä Heli ja Ulla . Ohjelman historian ensimmäinen savolainen perunakokoonpano on vieremäläiset Terttu ja Jaakko .

YlenSohvaperunoiden 15. tuotantokaudessa on 10 uutta jaksoa ja edelliskauden Best of -jakso, joka nähdään 3.2.