Näin suosikkikaksikko päätyi mukaan Sohvaperunoihin – Töllötuomarit käyvät läpi, mitä tapahtuu kulisseissa

Töllötuomareita luotsaava Jari Peltola nähdään myös Sohvaperunat-sarjassa ystävänsä Sannan kanssa.

Sohvaperunat-sarja täyttää tänä vuonna 10 vuotta, sillä ensimmäinen Sohvis-jakso nähtiin 27. helmikuuta 2025. Ohjelman juhlakautena sohvilla nähdään muun muassa vanhoja tuttuja suosikkeja vuosien takaa.

Töllötuomareita luotsaava Katja Lintunen oli erityisen innoissaan, että juontopari Jari Peltola palasi uudella Sohvis-kaudella ystävänsä Sanna Pikkaraisen kanssa suosikkiohjelmaan. Jari ja Sanna olivat mukana Sohvaperunoissa ensimmäisestä kaudesta kymmenenteen tuotantokauteen.

– Rakastan teitä! Tehän olette niin hauska kaksikko, Lintunen ylistää.

– Kiitos, kiitos. Ensinnäkin on pakko sanoa, että on ihan mahtavaa olla mukana juhlakaudella. Meitä on paljon, jotka ovat olleet vuosien varrella ohjelmassa. Tämä oli oikein mukava paluu sohvalle, Peltola kertoo.

Peltola paljastaa, kuinka he päätyivät Sannan kanssa mukaan ohjelmaan kymmenen vuotta sitten.

– Silloin kymmenen vuotta sitten yksi minun ja Sannan yhteinen ystävä oli suositellut meitä tähän ohjelmaan. Me olimme junassa matkalla Turkuun. Me emme oikein kuulleet mitään ja se oli pätkivä puhelu, kun tuotannosta soitettiin. Ilman, että tiedettiin mihin me olemme lähdössä, olimme ok, mukana ollaan, Peltola muistelee.

