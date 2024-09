Sofia Virta: "Perussuomalaisia ei tarvita talouden tasapainottamiseen"

Saksikuvilla Virta viittasi valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.), josta julkaistiin keväällä sosiaalisessa mediassa kuva sakset kädessään. Saksien on ymmärretty viittaavan hallituksen leikkauksiin.

Virta: Ymmärrän Orpoa

Virta sanoi tällä viikolla istuntosalissa ymmärtävänsä Orpoa. Virran mukaan Orpolla on yksi missio, joka on talouden tasapainottaminen. Tämä ei ole Virran mukaan huono tavoite, mutta hän on eri mieltä keinoista, joilla siihen pyritään.