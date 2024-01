SM-liigassa maaleja mättänyt hyökkääjä vakuutti Jokerit kyvyistään

Vauhkonen on Jokerien oma kasvatti. Hän debytoi Jokerien SM-liigajoukkueessa kaudella 2008–2009.

34-vuotias kokenut hyökkääjä on pelannut SM-liigassa peräti 14 kautta Jokerien lisäksi SaiPassa, Lukossa, Tapparassa ja Sportissa. SM-liigassa on syntynyt 516 runkosarjan ottelussa pisteet 114+126 ja 35 pudotuspelikamppailussa pisteet 9+2. Parhaalla kaudellaan 2017–2018 Vauhkonen nakutti Vaasan Sportissa 21 maalia.

– On hienoa päästä jatkamaan tätä aika poikkeuksellista matkaa, joka on käynnissä ihan koko suomalaisen jääkiekkoilun kannalta. Tosi innoissani olen mukana, kun oma kasvattajaseura on lähtenyt kipuamaan takaisin Suomen huipulle. Yleisön tuki ja se kuinka paljon Jokereiden toiminta kiinnostaa ihmisiä ovat myös isoja juttuja minulle, Vauhkonen kertoo.