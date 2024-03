Kärpiltä hurja myrskyvaroitus pudotuspelien alle – Risto Dufvan Sportille kiperä tappio

Jukureilla pisteitä on 101, kun taas yhden ottelun vähemmän pelanneella Pelicansilla pisteitä on tasan sata.

KooKoo on nyt todella tukalassa tilanteessa, vaikka se on edelleen sarjassa kymmenentenä. TPS on samoissa pisteissä (79), mutta se on pelannut kaksi ottelua vähemmän kuin KooKoo.