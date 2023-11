SM-liigaseuralle kaappaus saman sarjan sisältä – 19-vuotiaalle hyökkääjälle pitkä sopimus

Skinnari on edustanut koko junioriuransa ajan Pelicansia. Hän ehti iskeä tällä kaudella Pelicansin U20-joukkueessa 19 kamppailussa tehot 6+13=20.

Skinnari on nähty tällä ja viime kaudella Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa, missä hän on iskenyt 10 ottelussa pisteet 5+2=7.

– Olen innoissani sopimuksesta ja odotan, että tämä mahdollistaa hyvin kehittymisen seuraavalle tasolle. Toivon tietenkin, että kehittymisen kautta pääsisin jo tällä kaudella pelaamaan mahdollisimman paljon Liigassa. Tavoitteena on pystyä vakiinnuttamaan pelipaikan siellä, Skinnari sanoo siirrosta.

– Axel Skinnari on hyökkääjänä taitava, monipuolinen ja kilpailullinen. Hänen lähiajan tavoitteensa on pääseminen U20-maajoukkueeseen ja Suomen edustaminen U20 MM-kilpailuissa. On hienoa saada määrätietoinen ja tavoitteellinen pelaaja mukaan joukkueeseemme, sanoo HPK:n jääkiekkojohtaja Erkki Rajamäki seuran uudesta sopimuspelaajasta.