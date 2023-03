SM-liigaseura Pelicans on tehnyt jättiyllätyksen tällä kaudella – Tommi Niemelä kertoo nyt juurisyyn sille, mistä kaikki on peräisin

Jääkiekon SM-liigassa Lahden Pelicans on tämän kauden suurin yllättäjä. Vielä syksyllä oli vaikea uskoa, että Pelicans taistelisi jopa mitalipeleihin pääsystä. Mistä kaikki on peräisin? Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä avasi C Morelle sitä, miten Lahteen on luotu ympäristö, missä lukuisat pelaajat ovat ottaneet merkittäviä kehitysaskelmia. Lisää tästä jutun yläreunan videolla.