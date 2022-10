Jukka Jalonen hämmästelee SM-liigan jymy-yllättäjän mykistäviä suorituksia – "Siellä on seisty päällään"

Ennen kauden alkua moni povasi, ettei Lahden Pelicans niitä menestystä SM-liigakentillä. Toisin on käynyt. Pelicans on takonut kovaa jälkeä, vaikka sen joukkueen rakennus meni viime tipoille ja vaikka se on kärsinyt kovista loukkaantumishuolista. C Moren asiantuntija Jukka Jalonen hämmästelee muun muassa sitä, miten vahvasti Pelicansin maalivahdit ovat esiintyneet alkukauden aikana. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.