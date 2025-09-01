SM-liigaseura: Pelaaja ulos kauden kynnyksellä

MIkkelin Jukurit ja hyökkääjä Santeri Koskela ovat purkaneet sopimuksensa.

Jukurien tiedotteen mukaan keskushyökkääjän lähdön syynä on se, ettei sopivaa roolia alkavan kauden joukkueesta löytynyt.

– Päädyimme molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Haluamme kiittää ja toivottaa Sanelle onnea tulevaan, Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen sanoo.

22-vuotias pelaaja siirtyi Mikkeliin viime kaudella. Hän pelasi 49 ottelua ja teki yhden maalin. Koskela on edustanut aiemmin Liiga-urallaan JYPiä. Hän on kotoisin Jyväskylästä.

Kaikkiaan Koskela on pelannut SM-liigassa 164 ottelua pistein 7+8=15.

Jääkiekon SM-liiga alkaa ensi viikon tiistaina 9. syyskuuta. Jukurit iskee tuolloin HIFK:n kimppuun.