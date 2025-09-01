Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Pistepörssi
Sarjataulukko

SM-liigaseura: Pelaaja ulos kauden kynnyksellä

1.05124822
Santeri Koskela. Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 30 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

MIkkelin Jukurit ja hyökkääjä Santeri Koskela ovat purkaneet sopimuksensa.

Jukurien tiedotteen mukaan keskushyökkääjän lähdön syynä on se, ettei sopivaa roolia alkavan kauden joukkueesta löytynyt.

– Päädyimme molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Haluamme kiittää ja toivottaa Sanelle onnea tulevaan, Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen sanoo.

22-vuotias pelaaja siirtyi Mikkeliin viime kaudella. Hän pelasi 49 ottelua ja teki yhden maalin. Koskela on edustanut aiemmin Liiga-urallaan JYPiä. Hän on kotoisin Jyväskylästä. 

Kaikkiaan Koskela on pelannut SM-liigassa 164 ottelua pistein 7+8=15.

Jääkiekon SM-liiga alkaa ensi viikon tiistaina 9. syyskuuta. Jukurit iskee tuolloin HIFK:n kimppuun.

Lisää aiheesta:

SM-liigaseura purki suomalaishyökkääjän sopimuksen – toinen joukkue heti apajillaJukurit kävi pelaajakaupoilla – pisteahne hyökkääjä siirtyy MikkeliinLähtöpassit! Tappara purki kanadalaistaiturin sopimuksen – siirtyy toiseen SM-liigaseuraanVaasan Sport antoi kenkää kokeneelle varakapteenilleenJukureilla piinaavia loukkaantumishuolia – uusi vahvistus riveihinLiigan alkuun päivä – JYP sopimukseen konkaripakin kanssa
LiigaJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga