Kiekko-Espoon ykkössentterin vastuuta alkukauden kantanut Santeri Virtanen joutuu sairastuvalle usean viikon ajaksi.
Kiekko-Espoon tiedotteen mukaan Virtanen on sivussa noin kahdeksan viikkoa.
26-vuotias hyökkääjä loukkasi jalkansa lauantaina Raumalla Lukko-ottelun kolmannessa erässä. Hänet jouduttiin taluttamaan pukukoppiin.
Virtanen on toiminut Kiekko-Espoon kärkisentterinä alkusesongin ajan. Hän keräsi yhdeksässä ottelussa kuusi syöttöpistettä.
Ennakkoon heikoimpien joukkoon povattu K-Espoo on saanut loistavan startin. Se on tässä vaiheessa runkosarjassa sijalla kaksi.