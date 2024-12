SM-liigan valmentajapotkuista puhutteleva fakta – asiantuntija tarttui kiinni Kärppiin: "Onko mitään järkeä"

MTV Urheilun liigastudiossa puitiin sitä, kannattaako valmentajaa vaihtaa vaiko ei.

SM-liigassa HPK teki jo alkukaudella valmentajavaihdoksen, kun Matias ”Maso” Lehtonen sai lähtöpassit ja seuran uudeksi luotsiksi värvättiin Mikko Manner.

Omia valmentajavaihdoshuhuja on pyörinyt myös Mikkelin Jukureiden ja Oulun Kärppien yllä.

MTV Urheilun liigastudiossa puitiin valmentajapotkuja ja niihin liittyviä seikkoja. Esiin nousi puhutteleva tilasto:

Kun otetaan huomioon viisi edellistä kautta, joukkueen pistekeskiarvo on parantunut yhdeksän kertaa päävalmentajavaihdoksen myötä. Kerran pistekeskiarvo pysyi samana ja neljä kertaa pistekeskiarvo on mennyt huonompaan suuntaan.

– Tarkoittaako tämä siis sitä, että valmentajaa kannattaa vaihtaa? MTV Urheilun studiojuontaja Jukka Lohva kyselee, viitaten faktaan.

– Useiden noiden kohdalla on ajauduttu sen verran pahaan umpisolmuun, että jotain on tehtävä. Koska kaikkia pelaajia ei pysty vaihtamaan, silloin se on yleensä päävalmentaja, joka lähtee. Tuo on aika tapauskohtaista, MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo perkaa.

Saravo ottaa kiinni Liigan tämän hetken kuumaan perunaan eli Oulun Kärppien tilanteeseen.

Kärppien päävalmentajan Ville Mäntymaan asema on päätynyt kyseenalaistuksen kohteeksi syksyn varrella, kun Kärpät on tarponut syvällä suossa.

– Emme voi tietää, että mitä siellä on sovittu jo ensi kautta silmällä pitäen ja onko tämän kauden lopulla enää mitään järkeä tehdä liikkeitä. Vai näyttääkö Mäntymaa nyt osaamistaan, että peli on mennyt parempaan suuntaan, Saravo miettii.

