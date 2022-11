SM-liigan ”roikkumiskulttuuri” on herättänyt kritiikkiä – näin asiaa kommentoivat pelaajat, asiantuntijat ja tuomaripomo

Ennen kauden alkua SM-liiga linjasi, että se haluaa kitkeä häirintä- ja estopelaamista pois sarjasta. Aihe on herättänyt osaltaan kritiikkiä ja mielipiteitä sarjan ympärillä. Moni on nähnyt, että sarjaa vaivaa suoranainen kahvaus- ja roikkumisongelma. Nyt asiaa kommentoivat pelaajat, C Moren asiantuntijat Jukka Jalonen ja Ari Vallin sekä Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn. Kattavasti aiheesta jutun yläreunan videolta.