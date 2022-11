SM-liigaan pesiytyi ilmiö, joka huolestuttaa laajaa joukkoa – kaaoksen siemen kylvettiin linjausta tehdessä: "Pipariksi meni"

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ottaa tiukasti kantaa SM-liigassa huolta aiheuttaneesta ilmiöstä, jota kommentoivat videolla muun muassa myös Jukka Jalonen, Juhamatti Aaltonen ja Jyri Rönn. Näkemys on karu: yhtälöä on mahdotonta erotuomarin tai kenenkään muunkaan hallita tällä hetkellä. Katso artikkelin pääkuvaa klikkaamalla, mistä on kysymys.