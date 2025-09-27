SM-liigan kärkijoukkueet tiukassa väännössä SM-liigan kierroksella.
SM-liigan kärkikamppailussa Porissa Ässät ja JYP etenevät kahden erän jälkeen tasatahtiin.
Ennen lauantain kamppailuita sarjassa toisena oleva Ässät aloitti ottelussa maalinteon avauserässä, kun Patrik Juhola osui jo vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen.
Seuraavaa maalia jouduttiin odottamaan yli puoli tuntia tehokasta peliaikaa. Sitten iski sarjakolmosen JYPin Roni Jokinen, joka pääsi laukomaan kiekon lähietäisyydeltä verkkoon ajassa 34.56.
1:08Patrik Juhola vie Ässät 1–0-johtoon.
1:06Roni Jokinen tuo JYPin tasoihin.
Porissa nähtiin toisessa erässä hurja viimeinen minuutti, kun molemmat onnistuivat vielä maalinteossa. Ensin Jan-Mikael Järvinen vei Ässät uudelleen johtoon, mutta Juuso Puustinen tasoitti vain kuusi sekuntia ennen summeria.
Sarjakärki Kiekko-Espoo sinnittelee
Piikkipaikkaa ennen lauantaita pitävä Kiekko-Espoo puolestaan roikkuu tuloksessa kiinni Raumalla.
Maalivahtien torjunnat kahden erän jälkeen, Lukon Daniel Salonen 5, Kiekko-Espoon Sami Rajaniemi 24 kertovat paljon ottelun kulusta, mutta maalisarakkeessa tilanne on tasan 1–1.
Mikael Ruohomaa vei Lukon toisen erän alkajaisiksi johtoon ylivoimalla. Komeaan osumaan syötöt tarjosivat Eric Gelinas ja Alex Beaucage.
Espoo tuli kuitenkin tasoihin reilut kolme minuuttia edellisestä. Cameron Hillis ohjasi komeasti John Stevensin heiton sisään maalin edustalta.
Näin Raumalla kolmanteen erään tasatilanteesta 1–1.
2709 Lukko 1-0
1:06Cameron Hillis ohjaa tasoituksen.