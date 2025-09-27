TPS:n Leevi Teissala ja HIFK:n Niklas Nykyri ottivat yhteen lauantain liigaottelussa. Vaikka kumpikaan heistä ei heittänyt kahinan yhteydessä hanskoja jäähän, molemmat lensivät tilanteen myötä pihalle illan ottelusta.
Teissalan ja Nykyrin välienselvittely nähtiin toisessa erässä, kun he jatkoivat nahinointia laitaväännön jäljiltä. Molemmat alkoivat toimittamaan iskuja perille – joskin pelihanskat kädessä.
Ottelun päätuomarit tekivät tilanteesta varsin rajun ratkaisun. Sekä Teissala että Nykyri saivat 5+20-minuutin rangaistukset. Syinä näissä oli tappelu.
Teissalalle tuomittiin myös ylimääräinen kahden minuutin väkivaltaisuusrangaistus.
Video nujakasta näkyy jutun yläreunasta.
Liigassa on viime vuosien aikana käytetty mallia, jossa tuomarit voivat tuomita tappeluista viiden minuutin jäähyjä, mikäli nujakan osapuolet eivät heitä hanskoja jäähän.
HIFK osui seuranneella ylivoimalla, kun Daniel Mäkiaho täräytti vieraiden johtomaalin (1–2).
Näistä lukemista edettiin myös toiselle erätauolle.
HIFK:n tilanne vaikeutui entisestään Nykyrin ulosajon myötä, sillä se joutuu vetämään loppuottelun neljällä puolustajalla. Tämä siksi, koska IFK:n puolustaja Bruno Jalasti jätti jo aiemmin pelin kesken.