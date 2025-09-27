Jukureiden ja HPK:n SM-liigaottelussa nähtiin pelottava näky.
Kotijoukkue Jukurit koki kovia päätöserässä, kun isäntien puolustaja Kim Johansson törmäsi epäonnisesti oman joukkueensa maalivahtiin Matthieu Herpiniin.
Herpin tipahti törmäyksen myötä jäähän. Hän nousi hetken päästä ylös, mutta hänet jouduttiin taluttamaan pukukopin puolelle.
Video tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.
Ranskalaissuomalainen Herpin, 21, torjui kauden kolmatta liigaotteluaan.
Herpinin tilalle Jukureiden tolppien väliin asteli kanadalaismaalivahti Evan Buitenhuis.