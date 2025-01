SM-liigan jäähyhirmu ulos seurasta

Jääkiekon SM-liigan jäähypörssin ykkönen Michael Vukojevic jättää Pelicansin. Kanadalaispuolustajan sopimus purettu yhteisymmärryksessä, lahtelaisseura kirjoittaa tiedotteessaan.

– Ratkaisuun päädyttiin, kun sekä pelaaja että organisaatio katsoivat sen parhaaksi ratkaisuksi molempien osapuolten kannalta, Pelicans viestittää.

23-vuotias Vukojevic on SM-liigan jäähypörssin kärki 102 rangaistusminuutillaan. Johto on selkeä: tilastokakkosena oleva seurakaveri Antti Tyrväinen on saanut 12 jäähyminuuttia vähemmän.

AHL:ssä edelliskausina pelannut kanadalainen ehti tahkota Pelicansissa 40 ottelua. Tehopisteitä lahtelaisnutussa tuli 1+6=7.

– Pelicans oli minulle mahtava joukkue, jossa pelata. Rakastan kaupunkia ja rakastan faneja. Nautin jokaisesta ottelusta Pelicansin paidassa. Kiitos jatkuvasta tuesta ja siitä, että teitte ajastani Lahdessa unohtumattoman, Vukojevic sanoi.

Surkeaa kautta pelannut Pelicans on SM-liigasta viimeistä edellisellä 15. sijalla. Takana on vain Jukurit.