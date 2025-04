SM-liigan finaaleissa kuohuttava tilanne – KalPan leiristä kritiikkiä sarjan suuntaan

Jääkiekon SM-liigan ensimmäisessä finaalissa nähtiin varsin hämmästyttävältä näyttänyt tilanne.

Kuopiossa vierasjoukkue KalPa siirtyi kolmannen erän avaushetkillä 3–1-johtoon, kun Juuso Heikkilä nosti kiekon maalinedustalta nuottaan.

KalPa haastoi tilanteen, vaikka itse haastoratkaisu näytti erikoiselta. KalPan maalivahti Stefanos Lekkas kun itse heilautti mailaansa hänen edessään olleen Heikkilän suuntaan.

Haasto ei mennyt läpi, vaan osuma hyväksyttiin. KalPa sai kahden minuutin joukkuerangaistuksen, minkä aikana Heikkilä iski illan kolmannen maalinsa ja ratkaisi käytännössä koko taiston.

Video haastotilanteesta näkyy jutun yläreunasta.

KalPan leiri koki, että Heikkilä esti kotijoukkueen maalivahtia Lekkasia.

– Siinä oli kontakti maalivahdin alueella ennen tilannetta. Meiltä hylättiin samanlainen maali Tampereella. Se meni nyt näin, mutta me näimme, että siinä oli rike. Herrat jotka päättävät näkivät, että siinä ei ollut rikettä. Sillä mennään, KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen avasi tapahtunutta MTV Urheilulle.

Karjalainen jatkoi tilanteen selitystä, kun häneltä tiedusteli sitä, etteikö Lekkas hakenut itse kontaktin tilanteessa.

– Vastustaja on edelleen meidän alueellamme. Onhan ”Steffin” pakko liikkua siinä. Pakko hänen on päästä torjumaan.

– Siinä on kontakti, Karjalainen totesi.

Tämän jälkeen Karjalainen jakoi kritiikkiä sarjan eli Liigan suuntaan.

– Tämä on vähän valitettavaa täällä meidän kotoisessa Liigassamme, kun me emme saa kuvakulmia käyttöömme. Tuomareilla on… en tiedä kuinka monta, mistä he tekevät päätöksiä, mutta me emme saa läheskään niitä kaikkia.

– Tämä on sellaista arvontalaulua aina. Meiltä hylättiin edellisessä sarjassa juuri samanlainen maali. Siinä käytiin läpi sitä, että kontakti tapahtui ennen tilannetta maalivahdin alueella. Täällä ne näkivät toisin.

Liigassa videovalmentajat näkevät vain maalien päältä tulevan kamerakulman, kun heidän pitää tehdä suositella mahdollisia haastoja.

– Näin se menee käsittääkseni. Eihän täällä ole tehty asioita siihen suuntaan, että… noh, ei auta. Tuo oli kuitenkin meidän mielestämme selvä call, että lähdemme sitä haastamaan. Me näimme sen eri tavalla kuin tuomarit, ja totta kai meillä ei ole päätäntävaltaa mihinkään. Tuolleen meni, Karjalainen mietti.

SaiPa oli lopulta parempi maalein 6–2.

– Eihän tämä homma siihen haastoon kaatunut. Mitä pidemmälle kevättä mennään, niin sitä enemmän erilaisia tilanteita tulee vastaan. Kyllähän me tänään hävisimme tehokkuuden puutteeseen ja siihen, ettemme pystyneet säilyttämään omaa pelaamistamme. Totta kai kahden erän jälkeen on kova olla 1–2-häviöllä pelissä, missä vastustajalla ei ollut montaa maalipaikkaa ennen sitä. Nuo ovat kasvun ja kehittymisen paikkoja. Nuo ovat hienoja haasteita. Ensimmäinen mahdollisuus taulun pyyhkimiseen on huomenna. Lähdetään sitä tekemään, KalPan päävalmentaja Karjalainen sanoi, puhuen finaaleiden toisesta osaottelusta.

Se käynnistyy lauantaina Lappeenrannassa kello 17.