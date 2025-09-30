Ruotsin SHL:ssä pelaava Örebro on tehnyt marraskuun maajoukkuetaukoon ulottuvan sopimuksen suomalaispuolustaja Juuso Vainion kanssa.
Vainio, 31, on ollut alkukauden ilman sopimusta. Hän edusti kaksi edellistä kautta SM-liigassa JYPiä.
Örebro kertoo Vainion harjoittelevan joukkueen kanssa ensimmäisen kerran keskiviikkona. Puolustaja on todennäköisesti kokoonpanossa torstain vierasottelussa Rögleä vastaan.
Vainio pelasi SHL:ssä kaksi kautta vuosina 2020–22 Växjö Lakersin paidassa. Hämeenlinnalaislähtöinen pelaaja toimi JYPin kapteenina kaudella 2019–20.