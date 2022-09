SM-liigakierroksella hurjat maalitalkoot! Jukurit alistaa TV-ottelussa, Tommi Niemelä joutui reagoimaan

Jääkiekon SM-liigassa torstain kierroksella on nähty melkoista maali-ilottelua. Oulussa Kärpät nousi JYPiä vastaan maalin päähän, kun Arttu Hyry survaisi 3–4-kavennuksen. Mikkelissä Jukurit on alistanut illan TV-ottelussa (Sub) Pelicansia. Patrik Puistola vei isännät toisessa erässä jo 4–2-johtoon. Sen jälkeen Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä reagoi: joukot kasaan aikalisän aikana. Video Jukureiden neljännestä osumasta näkyy jutun yläreunasta.