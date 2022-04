SM-liigakevään iso jymypaukku uhkaa kaatua – Petteri Sihvonen lataa varoituksen sanat KooKoon rajusta menetyksestä

– Tuo sijoittumispeli tepsii jopa Tapparan konemaiseen pelitapaan. KooKoo on saanut sillä heidät vaikeuksiin. En ihan jaksanut uskoa, että noin käy. Kun KooKoo sijoittuu hyvin, niin he saattavat kestää tuon sarjan rasitukset ja sen, että he saattavat joutua pelaamaan 20 päivään 14 peliä, Sihvonen pohtii.

– Harvoin sanon näin yksilöistä, mutta nyt on pakko: KooKoo ei tule pärjäämään ilman Petteri Nikkilää. Nikkilä on KooKoon sydän ja lihakset, Sihvonen lataa, viitaten siihen, miten Nikkilä joutui jättämään lauantain pelin kesken.

– Se oli sama jo runkosarjassa. Aina kun Nikkilä oli poissa, niin joukkueelta puuttui sydän. Enkä puhu siitä, etteivätkö he olisi yrittäneet tai jotain. Kyse oli siitä, että heillä ei ollut sitä ykköspelaajan sielua. Nikkilä on parhaimmillaan melkeinpä SM-liigan paras pudotuspelaaja. Ihan sillä, miten hän kamppailee ja miten hän pystyy olemaan kiekollisen pelin maestro siihen päälle. Sarjan kannalta toivoisi, että Nikkilä pystyisi pelaamaan. Jos ei pysty, niin sitten KooKoo uhkaa katketa, Sihvonen näkee.

– Se, mikä on yllättynyt, on se, että kuinka kylläinen Tappara on ollut kauttaaltaan. Niin organisaation, pelaajien, valmentajien kuin kannattajien osalta. Se on vähän yllättänyt minut. Varsinkin sen jälkeen, kun näki, miten intohimoisesti he painoivat CHL:n finaalista. Heidän pelinsä ei oikein ole iloista. Ja se näkyy pelaajien kasvoilta. Jotenkin heidän pelinsä ei vain sytytä, Sihvonen huomioi.