Slogan suoraan Trumpilta: Unkari esitteli EU-puheenjohtajuutensa tavoitteen

Unkari järjesti ennen EU-puheenjohtajakauttaan tiistaina poikkeuksellisen tilaisuuden, jossa maa esitteli tavoitteensa tulevalle puheenjohtajakaudelle. Unkari aloittaa unionin jäsenmaista koostuvan EU:n neuvoston kiertävänä puheenjohtajamaana heinäkuun alussa ja tavoitteiden esittely on peruskauraa, mutta erikoisen siitä teki sisältö ja siitä viestiminen.

Unkarin valitsema iskulause puheenjohtajakaudelle on Make Europe Great Again. Tämä viittaa väistämättä Yhdysvalloissa presidentiksi jälleen pyrkivään Donald Trumpiin, jonka käytti aiemmassa vaalikampanjassaan iskulausetta Make America Great Again.