Sky News: Wikileaksin perustaja Assange avioitui vankilassa

Morisin, 30, hääpuvun suunnitteli maineikas muotisuunnittelija Vivienne Westwood, joka on pitkään tukenut Assangea. Australialainen Assange, 50, käytti häissä kilttiä viittauksena skotlantilaisiin juuriinsa.

Morisilla ja Assangella on kaksi poikaa.

Assange on ollut vankilassa vuodesta 2019. Häntä pidetään vankilassa, vaikka hän on jo suorittanut rangaistuksen, jonka sai ehdonalaismääräyksiensä rikkomisesta. Oikeuden mukaan on olemassa merkittävä riski, että Assange karkaa ennen kuin oikeusjuttu hänen luovuttamisestaan Yhdysvaltoihin saadaan päätökseen.