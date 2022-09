Armi Toivasen sensuelli kuva hurmaa – poseeraa vedessä ilman uikkaria: "Tiedän mitä tein viime kesänä"

Näyttelijä Armi Toivanen julkaisi sensuellin kuvan Instagram-tilillään. Upeassa otoksessa Toivanen on vedessä alastomana selkä kameraan päin ja katsoo vastarannalle. Iltahämärässä otettu kuva on kuin suoraan postikortista, ja se on kerännyt someseuraajilta yli 600 tykkäystä.