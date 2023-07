Pekka Strang näyttelee ruumisauton kuljettajaa – katso uutuuselokuvan traileri

Pekka Strang ja Jari Virman näyttelevät pääosia uudessa Peluri – Kuolema on elävien ongelma -elokuvassa.

Elokuva kertoo ruumisautobisneksen halvimmista kuskeista, Ristosta ja Artosta ovat joutuneet tilanteeseen, jossa kaikki on mennyt pieleen ja uusi alku olisi tarpeen.

Risto on peliaddikti, joka on pelannut kotinsa ja perheensä. Arto on puolestaan saanut kuulla, ettei hänellä ole käytännössä juurikaan aivoja.