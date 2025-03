Skandaali MM-kisoissa: Norjalaispomon karmea uhkaus tallentui ääninauhalle

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n yhdistetyn norjalaispomon Lasse Ottesenin sanat ovat saaneet kisaisäntien maajoukkueen raivoihinsa. Ottesen kiistää väitetyt sanomisensa.

Ottesen joutui maanmiestensä hampaisiin perjantaina Trondheimin MM-kisojen joukkuekilpailun jälkeen, kun FIS hylkäsi Jörgen Graabakin hyppytuloksen sääntöjenvastaisten suksisiteiden takia.

Norjalaiset ovat käyttäneet samoja siteitä läpi kauden, joten hylkäys MM-kisoissa sai joukkueelta tyrmistyneen vastaanoton. Norja olisi päässyt mäkiosuuden jälkeen ykkösenä hiihtoladulle, mutta Graabakin hylkäys pudotti joukkueen ulos mitalitaistelusta.

Ankaran kritiikin kohteeksi joutunut FIS:n kilpailujohtaja Ottesen kaivoi itselleen vielä syvemmän kuopan laukomalla Aftenposten-lehden toimittajan kuullen rajun kommentin puhelimeensa.

– Voisin v***u tappaa koko Norjan joukkueen, Ottesen tiuskaisi kinastelun ollessa kiivaimmillaan.

FIS:n kilpailujohtaja Lasse Ottesen on joutunut myrskyn silmään Norjassa.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Lehti julkaisi Ottesenin kommentin artikkelissaan. Norjalaispomo väitti tämän jälkeen VG-lehdelle, että hänen puheitaan oli vääristelty.

– En sanonut alkuunkaan niin, Ottesen puolustautui.

– Sanoin, että jos se tieto, mikä minulla oli, tulisi ulos, se olisi ollut media, joka tappaisi heidät.

VG kertoo kuulleensa Aftenpostenin toimittajan äänittämän keskustelun, jossa Ottesen sanoi haluavansa tappaa koko Norjan joukkueen. Myös Aftenpostenin päätoimittaja seisoi jutun takana ja huomautti, että Ottesenille oli kahteen otteeseen tarjottu mahdollisuutta kommentoida sanomisiaan.

Urheilija ehdottaa Ottesenille eroa

Ottesenin vihjaus hänen hallussaan olleista tiedoista johtivat kuitenkin keskustelun uusille urille. Oliko FIS-pomo siis tietoinen Norjan joukkueen tekemästä huijauksesta?

– Kun sinut hylätään, niin silloin olet huijannut, vai mitä? Joten ei siitä ole keskusteltavaa, Ottesen vastasi.

Uhkaava puhelinkeskustelu yllätti norjalaisurheilijat.

– On shokeeraavaa, että joku voi sanoa tuollaista. Mitä korkeammassa asemassa olet, niin sitä pahempi asia se on. Noin ei puhuta muista, Simen Tiller paheksui.

– Olisi varmaan Lassella aika etsiä pian uusia töitä, Espen Björnstad tokaisi.

Lasse Ottesen saavutti urheilijaurallaan hopeaa Lillehammerin olympialaisten suurmäen kilpailussa vuonna 1994.