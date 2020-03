Sivullinen joutui törkeän väkivallan uhriksi liivijengin juhlissa: Poliisi paljasti useiden liivijengien valtaisan rikoskokonaisuuden, mukana räjähteitä ja huumeita

Kiinniottoja tehtiin 15 eri kohteessa Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä, ja takavarikkoon päätyi merkittävä määrä ampuma-aseita, räjähteitä ja huumausaineita.

Etsintöjä ja kiinniottoja on tehty kolmessa erässä muun muassa eri liivijengien tiloissa. 9. joulukuuta kohteena olivat muun muassa Hells Angels Carelian kerhotila Lappeenrannassa, Hells Angels Red Riverin jengitilat Kotkassa, Kouvolassa sijaitseva Hells Angels Other Place -tila, sekä Sola MC ja Lounamo MC jengitilat Lahdessa.

9. tammikuuta poliisi iski helsinkiläisravintolaan, josta takavarikoitiin huumausaineita, poliisin mukaan huomattava määrä. 24. tammikuuta Lappeenrannassa poliisi tutki omakotitalon sekä Spora MC:n kerhotilat. Tuolloinkin etsinnöissä takavarikoitiin huumausaineita ja otettiin kiinni liivijengi Spora MC:n presidentti.

Lappeenrannassa huumeiden myynnin ja kätkemisen epäillään olleen Hells Angels Carelian organisoimaa.

14 henkilöä hyökkäsi sivullisen kimppuun

Poliisi kertoo, että esitutkinnassa on selvitetty myös Hells Angelsin jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia.

Näistä vakavimpana tutkitaan törkeää pahoinpitelyä 11. toukokuuta 2019. Tuolloin 14 henkilöä varustautui Hells Angelsin kerhotilassa ampuma-aseilla sekä erilaisilla lyömäaseilla, ja ryhmä suuntasi paikallisen autokerhon tilaan, jossa oletetaan järjestetyn Outlaws Mc South-Karelian juhlia.

Poliisin mukaan kohteesta löytyi yksi sattumalta paikalla ollut henkilö, joka ei liity Outlaws-organisaatioon. 14 henkilöä olivat hakanneet uhria pampuilla, metalliputkilla ja muilla astaloilla eri puolille vartaloa ja päähän. Uhri sai vammoja päähän ja ympäri vartaloa.

Tutkinnassa ollut myös muita Hells Angels Carelian jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia. Kahdessa tapauksessa väkivalta on kohdistunut satunnaiseen julkisella paikalla olleeseen henkilöön. Molemmissa tapauksessa on epäilty on varustautunut ampuma-aseella.

Rajavartijoita luultiin poliiseiksi ja pahoinpideltiin

Jälkimmäisessä tapauksessa epäillyn ase on pudonnut katuun, kun kiinniotettu on vastustanut voimakkaasti poliisin tehtäviä. Viimeisimmissä tapauksessa väkivaltaa on kohdistettu siviilivarusteissa olleisiin Rajavartiolaitoksen virkamiehiin. Jengiläinen on luullut heitä poliiseiksi, poliisi tiedottaa..

Kokonaisuuteen liittyy myös Lahden United Brotherhood -kerhotiloissa Hells Angels Carelian johtohenkilön United Brotherhoodin jäsenille tehtäväksi antama väkivaltainen velanperintä.

Tutkinnan aikana on vangittu Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa yhdeksän henkilöä. Rikoksesta epäiltyjä on tässä vaiheessa noin 30. Hämeen poliisilaitoksella on asiaan liittyen ollut vangittuna kaksi henkilöä ja Helsingin poliisilaitoksella yksi. Hämeen poliisilaitoksen kokonaisuus liittyy United Brotherhood -tutkintaan. Helsingin poliisilaitoksen kokonaisuus laajaan Helsingissä paljastuneeseen huumausaineiden maahantuontiin ja huumausaineiden välittämiseen. Asiassa on ollut useita tutkintavankeja.

Helsingin esitutkintakokonaisuuden käsittely on parhaillaan menossa Helsingin käräjäoikeudessa.