Sisäministeri Rantanen aseiden käytön ehdotetusta promillerajasta: Rajan täytyy olla ehdoton nolla

Oppositiosta vaadittiin aseita koskevan lainsäädännön tiukentamista torstain kyselytunnilla. Ensimmäinen kysyjä Piritta Rantanen (sd.) huomautti, että edeltävän kuukauden aikana on tapahtunut useampia epäiltyjä rikoksia luvallisilla käsiaseilla julkisilla paikoilla.



Hän viittasi myös mediatietoihin siitä, että nykyisen aselain tullessa voimaan vuonna 1998 tätä ennen myönnettyjä aselupia jäi voimaan silloinkin, kun ne eivät täyttäneet uuden lain vaatimuksia.



– Oletteko valmiita muuttamaan aselainsäädäntöä niin, että nykyisen aselain kanssa ristiriidassa olevien aselupien voimassaolo päättyy, hän kysyi.



Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) vastasi, että suomalainen aselainsäädäntö on eurooppalaisittain verrattuna erittäin tiukka.



– En aivan ensimmäisenä katsoisi, että meidän aselainsäädäntömme olisi jollakin tavalla löperö, Rantanen sanoi.



– On hyvä muistaa se, että yksikään ase ei ole itsessään vaarallinen. Aseen käyttäjä tekee aseen vaaralliseksi, jos näin tapahtuu.



Rantanen lisäsi, että luvallisten aseiden lisäksi Suomessa on valtava määrä myös luvattomia aseita, joihin ei päästä kiinni aselainsäädännöllä.



– Me pääsemme niihin kiinni nimenomaan niillä muutoksilla, joita meillä on hallitusohjelmassa liittyen näihin ampuma-aserikosten rangaistuksiin, mutta myös samalla poliisin toimivaltuuksiin ja poliisimiesten määrään.