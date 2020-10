Sisäministeri Ohisalo huolissaan tiedoista, että poliisi laskuttaisi jatkossa lastensuojelua virka-avusta

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on huolestunut tiedoista, joiden mukaan poliisi on ryhtymässä laskuttamaan muun muassa lastensuojelua antamastaan virka-avusta. Hän kertoo Twitterissä, että on antanut kiireellisen toimeksiannon, jotta asia korjataan pikaisesti.