Sinullakin saattaa olla tämä salakavala tauti, jonka seulontaan kehitettiin uusi menetelmä Suomessa – "Uhkaa syntyä peräti epidemia"

Sovellusta voi käyttää kuka tahansa

”Tauti on hoitamattomana vakava terveysriski”

Uniapneaa epäilevän on aina syytä ottaa yhteyttä myös terveydenhuoltoon.Tauti on hoitamattomana vakava terveysriski.

– Uniapnea on yleisintä keski-iän ylittäneillä ja ylipaino on sen merkittävä riskitekijä. Kun väestö ikääntyy ja ylipaino lisääntyy maissa, joissa on heikosti resursseja unilääketieteen tutkimukselle ja taudin hoitoon, uhkaa syntyä peräti uniapneaepidemia, sanoo sovelluksen taustalla olevaa tutkimustyötä vetänyt Tapani Salmi.

Salmi on unilääketieteen pitkän linjan asiantuntija, joka on eläkkeellä virastaan Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja Helsingin yliopistossa.

– Sovelluksen taustalla on vuosien tutkimustyö, jossa on pyritty tunnistamaan hengistyskatkoksia ja kehittämään algoritmeja. Menetelmien tarkkuutta on tutkittu Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja tuloksia on julkaistu Yhdysvalloissa Journal of Clinical Sleep Medicine -tiedelehdessä, Salmi kertoo.