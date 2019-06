Sinileväkukintojen riski on huomattava Suomen merialueilla tänä kesänä – kukintoihin on aina syytä suhtautua varoen

Suurin riski sinilevälauttojen muodostumiseen on Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa. Riski on kohtalainen Saaristomerellä ja kaakkoisella Selkämerellä. Muualla Selkämerellä ja Perämerellä riski on vähäinen. Riskin toteutumisen ratkaisevat kesän sääolot.