Sinead O’Connorin kuolinpesä ei halua Donald Trumpin käyttävän edesmenneen laulajan musiikkia

The Guardianin mukaan muun muassa Abban Dancing Queen, Johnny Cashin Ring of Fire ja Elvis Presleyn Suspicious Minds -kappaleita käytettiin Nothing Compares 2 U -kappaleen lisäksi ennen kuin Trump astui lavalle 24. helmikuuta.

Lukuisat artisti eivät halua Trumpin käyttävän heidän musiikkiaan tilaisuuksissaan

Rolling Stones kertoi lähettäneensä Trumpille vuonna 2016 kieltokirjeen sen jälkeen, kun tämä soitti You Can't Always Get What You Want -kappaleen. Hän käytti kappaletta uudelleen kesäkuussa 2020, ja yhtye on nyt uhannut oikeustoimilla, jos se soitetaan uudelleen.