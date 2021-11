Simpsonien suosikkihahmo kokee merkittävän virstanpylvään – saa ensimmäisen poikaystävänsä

Vaikka hahmot eivät sarjassa varsinaisesti ikäänny, kehittyvät hahmot muutoin. Esimerkiksi Mr. Bursin uskollinen assistentti Waylon Smithers tuli sarjassa ulos kaapista vuonna 2016 ja uudella kaudella Smithersille on kirjoitettu myös ensimmäinen poikaystävä, kertoo The New York Post.