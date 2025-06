Marge Simpsonin kuolemasta huhutaan

Rakastetun Marge Simpsonin huhutaan kuolevan sarjan 36. kauden päätösjaksossa.

The Sun -lehti kertoo, että rakastetun Marge Simpsonin piirroshahmon huhutaan kuolevan Simpsoneiden 36. kauden päätösjaksossa. Tämä tieto on aiheuttanut sarjan faneissa närää ja jopa surua.

Jakso nimeltä Estranger Things keskittyy Bartin ja Lisan väliseen sisarussuhteeseen. Se näyttää heidän etääntyvän toisistaan ​​sen jälkeen, kun he lopettavat suosikkiohjelmansa katsomisen.

©20thCentFox/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Marge pelkää lastensa vieraantuvan toisistaan, mikä käy toteen 35 vuotta Margen kuoleman jälkeen. Jaksossa tultaisiin The Sunin mukaan näkemään Margen hautajaisista lyhyt kohtaus, jossa Homer seisoo kyyneleet silmissä vaimonsa haudalla.

Fanit reagoivat järkyttyneinä uutiseen Margen kuolemasta ja toivovat, että sitä ei nähdä sarjassa vielä pitkään aikaan.

– Mikä typerä päätös, sanoi yksi.

– En ole edes katsonut Simpsoneita yli kymmeneen vuoteen, mutta he todella tappavat MARGEN?!, toinen ihmettelee sosiaalissa mediassa.

Marge Simpson on kuvitteellinen hahmo animaatiosarjassa Simpsonit. Hän on Homer Simpsonin vaimo sekä Bart, Lisa ja Maggie Simpsonin äiti.

Marge on kotiäiti, mutta hänellä on sarjan aikana ollut runsaasti lyhytaikaisia ammatteja ja harrastuksia. Hahmon ääninäyttelijä on Julie Kavner.

People-lehden mukaan Margen kuolema on osa vuosikymmenten päähän sijoittuvaa tarinaa, sillä ei todennäköisesti ole todellista vaikutusta tuleviin jaksoihin.