Silvio Berlusconi, 85, ei asetu ehdolle presidentinvaaleissa

Tällä hetkellä todennäköisin ehdokas on nykyinen pääministeri Mario Draghi. Ilmoituksella pelätään kuitenkin olevan vaikutuksia hänen hallintoonsa ja jopa ennenaikaisiin vaaleihin.

Oikeistokoalitio pyysi Berlusconia asettumaan ehdolla presidentinvaaleissa, mutta ehdokkuutta ei silti pidetty todennäköisenä, sillä valituksi tuleminen on erittäin vaikeaa. Tueksi tarvitaan yli 1000 parlamentin jäsentä ja alueellista edustajaa.

Berlusconi on mielipiteitä rajusti jakava persoona, jolla on kontollaan muun muassa veropetostuomio. Keskustavasemmisto oli jo ilmoittanut, ettei tue häntä.

Italian presidentillä on useita seremoniallisia tehtäviä, mutta sillä on myös vastuu ratkoa poliittisia kriisejä. Tämä on merkittävä asia maassa, jossa hallitukset pysyvät keskimäärin vain vuoden kasassa.