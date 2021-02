Siirtolaisten määrä Välimerellä on yhä vähentynyt – koronarajoitukset vaikuttavat turvapaikanhakijoiden määrään myös Suomessa

Koronarajoitusten takia matkustaminen on vaikeampaa siirtolaisille. Poikkeuksellisista ajoista huolimatta Välimeren yli lähdetään yhä etsimään turvapaikkaa tai parempaa elämää Euroopasta.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan viime kuukausina Eurooppaan on pyrkinyt ihmisiä erityisesti Tunisiasta, Algeriasta, Marokosta, Bangladeshista, Afganistanista ja Syyriasta. Bangladeshilaisia on muuttanut aiemmin työn perässä esimerkiksi Libyaan, joka on ollut pitkään sekasortoisessa tilassa.