Sidney Crosby uhkaa jäädä sivuun – Kanada laittoi jo NHL-supertähden valmiustilaan

Kanada jännittää nyt sitä, ehtiikö Sidney Crosby mukaan NHL-superturnaukseen.

Crosby loukkaantui aiemmin tällä viikolla ottelussa New Jersey Devilsiä vastaan, kun hänen kätensä jäi suomalaishyökkääjän Erik Haulan ja jenkkipuolustajan Luke Hughesin väliin jumiin. Crosby missasi Penguinsin edellisen ottelun ja hänen paluuaikataulunsa on tällä hetkellä totaalinen mysteeri.

Kanada on jo varautunut siihen, että Crosby ei pelaa ensi viikolla alkavassa NHL:n 4 Nations Face-off -turnauksessa.

TSN:n sisäpiiritoimittajan Darren Dregerin mukaan Kanadan joukkuejohto on ilmoittanut Winnipeg Jetsin supertähdelle Mark Scheifelelle, että tämän kannattaa olla valmiina, mikäli Crosby ei pysty osallistumaan tai mikäli joku toinen Kanadan hyökkääjä loukkaantuu vielä viikonlopun otteluissa.

Kanada avaa omalta osaltaan neljän maan turnauksen Suomen aikaan torstain vastaisena yönä, kun se kohtaa Ruotsin.

Moni odotti, että Scheifele olisi nimetty jo joulukuussa Kanadan mukaan, sillä hän on takonut kovaa jälkeä Winnipeg Jetsin nutussa. Scheifele on tällä hetkellä neljänneksi tehokkain kanadalaispelaaja heti Colorado Avalanchen Nathan MacKinnonin, Edmonton Oilersin Connor McDavidin ja Toronto Maple Leafsin Mitch Marnerin jälkeen. Scheifele on takonut 56 runkosarjaottelussa tehot 31+32=63.

Leijonien 4 Nations -avausottelu pelataan Suomen aikaan perjantain vastaisena yönä. Tuolloin vastassa on Yhdysvallat.